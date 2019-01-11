Нурмагомедов – Гулиеву: Не подведи, тебя назвали Хабибом. И на людей не прыгай

Футбол 11 января 2019 15:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к полузащитнику «Спартака» Аязу Гулиеву, которого приветствовали в московской команде под крики «Давай, Хабиб!».

«Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом. И на людей не прыгай — за сеткой, за стадионом», - сказал Нурмагомедов в сториз своего инстаграма.

Напомним, в нынешнем сезоне воспитанник «Спартака» провел 15 матчей за «Ростов», в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

В начале 2018 года Гулиев выступал за «Ростов» на правах аренды, после чего клуб из Ростова-на-Дону выкупил трансфер игрока.