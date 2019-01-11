Леонид Миронов: За победу в «йо-йо» тесте в «Спартаке» съем пирожок на обеде

Футбол 11 января 2019 15:15 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

20-летний игрок обороны показал лучший результат на «йо-йо» тесте.

Защитник «Спартака» Леонид Миронов рассказал о прохождении на сборе в Дубае теста «йо-йо», по итогам которого он показал лучший результат во всей команде.

– Я этот тест давно знаю, каждый год его проходим, – приводит слова 20-летнего игрока официальный сайт клуба. – Тем более это моя, пожалуй, самая сильная сторона.

– Первый сбор в плане функционального фундамента – самый важный?

– Да, закладываем базу, втягиваемся. Сейчас нужно набрать кондиции. А дальше все больше и больше будем работать с мячом.

– Для вас побеждать в таких состязаниях – привычное дело? Или сегодня превзошли себя?

– Бывали, конечно, исключения, но практически каждый год я первый!

– Какие-то бонусы за такой успех полагаются?

– Съем пирожок на обеде (улыбается).

Напомним, в нынешнем сезоне Миронов провел девять матчей за «Спартак-2» в ФНЛ и три матча за дубль в молодежном первенстве.