Группа «Бутырка» поддержала Кокорина и Мамаева песней (видео) - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 15:28Автор: Липкин Антон

Группа «Бутырка» поддержала Кокорина и Мамаева песней (видео)

Оба футболиста арестованы до 8 февраля.

Российская музыкальная группа «Бутырка» записала новогоднюю песню в поддержку арестованных футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»).

В тексте песни музыканты пожелали игрокам «здоровья, фарта и воли». Клип опубликован в социальных сетях.

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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