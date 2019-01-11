Красноярская краевая федерация футбола выдвинула Дюкова на пост главы РФС

Футбол 11 января 2019 15:37 Источник: «Советский спорт»

До окончания срока выдвижения кандидатов на должность президента Российского футбольного союза осталось два дня.

Председатель Красноярской федерации футбола Владимир Демидов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» отметил:

– Сегодня на заседании федерации мы сошлись во мнении, что Дюков - это достойная кандидатура. Во-первых, президент Российского футбольного союза – фигура международного масштаба, поэтому кандидат должен иметь большой жизненный и управленческий опыт. То, что Александр Дюков сейчас руководит «Газпром нефтью», для нас, людей футбола, является очень важным. Во-вторых, он человек футбольный – десять лет возглавлял «Зенит», является председателем совета директоров клуба – ему хорошо знакомы и небезразличны проблемы профессионального спорта.

Но самое главное для нас, как для региональной федерации, что Александр Валерьевич представляет в РФС комитет по развитию футбола. Мы считаем, что региональному футболу предстоит уделять наибольшее внимание в ближайшие годы. Чтобы новые футбольные звезды не были только бразильскими, аргентинскими или европейскими, нужно повышать интерес к футболу по всей стране.

Напомним, выдвижение Александра Дюкова поддержали уже более 40 региональных футбольных федераций и клубов. Сам кандидат уже подтвердил свое участие, выборы пройдут 22 февраля на отчетной конференции организации.