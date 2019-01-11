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Футбол11 января 2019 15:37Источник: «Советский спорт»

Красноярская краевая федерация футбола выдвинула Дюкова на пост главы РФС

До окончания срока выдвижения кандидатов на должность президента Российского футбольного союза осталось два дня.

Председатель Красноярской федерации футбола Владимир Демидов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» отметил:

– Сегодня на заседании федерации мы сошлись во мнении, что Дюков - это достойная кандидатура. Во-первых, президент Российского футбольного союза – фигура международного масштаба, поэтому кандидат должен иметь большой жизненный и управленческий опыт. То, что Александр Дюков сейчас руководит «Газпром нефтью», для нас, людей футбола, является очень важным. Во-вторых, он человек футбольный – десять лет возглавлял «Зенит», является председателем совета директоров клуба – ему хорошо знакомы и небезразличны проблемы профессионального спорта.

Но самое главное для нас, как для региональной федерации, что Александр Валерьевич представляет в РФС комитет по развитию футбола. Мы считаем, что региональному футболу предстоит уделять наибольшее внимание в ближайшие годы. Чтобы новые футбольные звезды не были только бразильскими, аргентинскими или европейскими, нужно повышать интерес к футболу по всей стране.

Напомним, выдвижение Александра Дюкова поддержали уже более 40 региональных футбольных федераций и клубов. Сам кандидат уже подтвердил свое участие, выборы пройдут 22 февраля на отчетной конференции организации.

#Футбол-Россия#рпл#дюков александр
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