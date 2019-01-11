Тульский «Арсенал» проведет семь контрольных матчей на сборе в Турции - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 15:39Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Тульский «Арсенал» проведет семь контрольных матчей на сборе в Турции

Тульский «Арсенал» проведет три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Арсенала», тульская команда проведет семь контрольных матче в рамках трех сборов в Белеке.

Первый сбор состоится с 12 по 23 января, в рамках которого «Арсенал» сыграет с венгерским клубом «Пакш» (19 января) и вице-чемпионом польского чемпионата «Ягеллонией» (23 января).

Второй сбор пройдет с 27 января по 9 февраля. Туляки сыграют с сербским клубом «Младост» (31 января), с казахстанским «Жетысу» (4 февраля) и шведским «Кальмаром» (8 февраля).

В рамках третьего сбора с 13 по 22 февраля «Арсенал» сыграет с белорусским «Торпедо-Белаз» (15 февраля) и казахстанским «Кайратом» (18 февраля).

Напомним, «Арсенал» после 17 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

#фк арсенал тула#Футбол-Россия#рпл
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