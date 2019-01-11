Болельщики «Зенита» признали гол Заболотного с шести метров лучшим в первой части сезона (видео)

Футбол 11 января 2019 15:47 Источник: ФК «Зенит» Автор: Липкин Антон

Форвард отличился в матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Мольде».

Форвард «Зенита» Антон Заболотный стал автором лучшего гола команды в первой части сезона по итогам голосования болельщиков клуба в социальной сети «В Контакте».

Победу в опросе одержал мяч, забитый 27-летним нападающим в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Мольде» (3:1) на стадионе «Санкт-Петербург». За него проголосовали 47,35 процента участников голосования.

Отметим, что Заболотный добил мяч в сетку с шести метров после того, как его партнер по линии атаки Артем Дзюба попал в штангу.

Долгожданный итог голосования! Победу с результатом в 47,35% одержал гол Антона Заболотного в ворота «Мольде» ⚽🔝



Мяч стал решающим для команды Семака в двухматчевом противостоянии с норвежской командой и помог выйти в групповой этап Лиги Европы УЕФА. pic.twitter.com/31ovOzsDr6 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 11, 2019

Напомним, на финальном этапе болельщики выбирали между тремя голами Заболотного – в ворота «Мольде», «Волгаря» и «Бордо», – а также мячами Кристиана Нобоа в матче с «Динамо» и Олега Шатова в матче с «Локомотивом».