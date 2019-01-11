«Ростов» расторг контракт с Юсуповым

Футбол 11 января 2019 15:54 Источник: ФК «Ростов» Автор: Липкин Антон

Полузащитник выступал за клуб с 2017 года.

«Ростов» сообщил о расторжении контракта по обоюдному соглашению с полузащитником Артуром Юсуповым, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний игрок выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Первый сезон он провел на правах аренды, а в июле прошлого года клуб выкупил его трансфер у «Зенита».

«Мы благодарим Артура за проведенное время в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Ростова».

Контакт с 29-летним полузащитником расторгнут по обоюдному согласию.



Юсупов выступал за «Ростов» с 2017-го года. Мы благодарим Артура за проведенное время в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/JidjIQZGUp — Football Club Rostov (@rostovfc) January 11, 2019

В нынешнем сезоне Юсупов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее он выступал за «Динамо», «Химки» и «Зенит». На его счету два матча за сборную России.