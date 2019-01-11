«Ростов» расторг контракт с Юсуповым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 15:54Источник: ФК «Ростов»Автор: Липкин Антон

«Ростов» расторг контракт с Юсуповым

Полузащитник выступал за клуб с 2017 года.

«Ростов» сообщил о расторжении контракта по обоюдному соглашению с полузащитником Артуром Юсуповым, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний игрок выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Первый сезон он провел на правах аренды, а в июле прошлого года клуб выкупил его трансфер у «Зенита».

«Мы благодарим Артура за проведенное время в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Ростова».

В нынешнем сезоне Юсупов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее он выступал за «Динамо», «Химки» и «Зенит». На его счету два матча за сборную России.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#рпл#фк ростов#юсупов артур#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта