Юсупов, покинувший «Ростов», подпишет контракт с «Динамо»

Футбол 11 января 2019 16:09 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

В пятницу «Ростов» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с полузащитником Артуром Юсуповым.

Юсупов после ухода из «Ростова» подпишет контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает Sport24.ru.

29-летний игрок уже выступал за «Динамо» с 2009 по 2015 годы. В составе бело-голубых полузащитник становился финалистом Кубка России (2012).

В нынешнем сезоне Юсупов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

После первой части сезона РПЛ «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 17 матчей.