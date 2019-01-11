Юсупов, покинувший «Ростов», подпишет контракт с «Динамо» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 16:09Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Юсупов, покинувший «Ростов», подпишет контракт с «Динамо»

В пятницу «Ростов» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с полузащитником Артуром Юсуповым.

Юсупов после ухода из «Ростова» подпишет контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает Sport24.ru.

29-летний игрок уже выступал за «Динамо» с 2009 по 2015 годы. В составе бело-голубых полузащитник становился финалистом Кубка России (2012).

В нынешнем сезоне Юсупов провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

После первой части сезона РПЛ «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков после 17 матчей.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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