Защитник «Ливерпуля» Морено может продолжить карьеру в чемпионате России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 16:38Источник: Estadio DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

Защитник «Ливерпуля» Морено может продолжить карьеру в чемпионате России

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено в летнее трансферное окно может перебраться в российскую премьер-лигу.

Морено уведомил «Ливерпуль» о намерении покинуть команду после истечения контракта. Защитник хочет вернуться в Испанию в «Севилью», за которую он выступал с 2011 по 2014 года. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Отмечается, что Морено уже получил предложения из Италии, России и Турции. Представители двух последних стран предложили испанцу более выгодные условия.

26-летний защитник в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» всего пять матчей. Трансферная стоимость Морено оценивается в 9 млн евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#морено альберто#фк ливерпуль#Возможные трансферы#рпл#Футбол-Россия#апл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта