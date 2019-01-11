Защитник «Ливерпуля» Морено может продолжить карьеру в чемпионате России

Футбол 11 января 2019 16:38 Источник: Estadio Deportivo Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено в летнее трансферное окно может перебраться в российскую премьер-лигу.

Морено уведомил «Ливерпуль» о намерении покинуть команду после истечения контракта. Защитник хочет вернуться в Испанию в «Севилью», за которую он выступал с 2011 по 2014 года. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Отмечается, что Морено уже получил предложения из Италии, России и Турции. Представители двух последних стран предложили испанцу более выгодные условия.

26-летний защитник в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» всего пять матчей. Трансферная стоимость Морено оценивается в 9 млн евро.