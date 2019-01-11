Модрич, Месси и Роналду попали в символическую сборную 2018 года по версии болельщиков - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 17:08Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

Модрич, Месси и Роналду попали в символическую сборную 2018 года по версии болельщиков

УЕФА на официальном сайте огласил имена футболистов, которые вошли в символическую сборную 2018 года по итогам голосования среди болельщиков, которое проводилось с середины декабря.

Команда года: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк(«Ливерпуль»), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Н’Голо Канте, Эден Азар (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал» / «Ювентус»).

Отмечается, что в голосовании приняли участие более 1,8 миллиона пользователей.

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