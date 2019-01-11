Боккетти – об увольнении Карреры: «Спартак» чувствовал, что что-то сломалось

Футбол 11 января 2019 17:22 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением насчет увольнения главного тренера Массимо Карреры в ноябре 2018 года.

«Думаю, команда чувствовала, что внутри что-то потерялось. Что-то было раньше, но потом пропало. Не знаю, как объяснить по-русски. Когда ты думаешь, что все хорошо, но на самом деле все не так. Мы проиграли много матчей, было много негатива. Непростые моменты. Потом были отстранены Ещенко и Глушаков. Команда чувствовала, что что-то сломалось. Даже маленькая трещинка может привести к развалу целого. Тут было много различных эпизодов, моментов, которые собрались воедино и привели к такому исходу.

Каррера выиграл чемпионство. Но руководство решило, что нужна смена тренера, это их прерогатива. Я просто футболист — я играю, но не решаю кадровые вопросы», - приводит слова Боккетти Sport24.ru.