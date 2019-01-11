Ловрен дисквалифицирован на один матч сборной Хорватии за удар Рамоса - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 17:37Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

Ловрен дисквалифицирован на один матч сборной Хорватии за удар Рамоса

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен получил один матч дисквалификации за удар испанского защитника Серхио Рамоса в матче группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает Sky Sports.

15 ноября в матче Хорватия – Испания (3:2) арбитр не увидел нарушения со стороны Ловрена. Позже хорват признался в нарушении в социальных сетях.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать Ловрена на один матч сборной Хорватии, таким образом защитник пропустит матч первого тура отборочного турнира Евро-2020 против сборной Азербайджана, который пройдет 21 марта.

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