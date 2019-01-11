«Ростов» сыграл вничью на сборе в Турции

Футбол 11 января 2019 18:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

Команда Валерия Карпина сыграла первый контрольный матч на зимнем сборе в Турции.

Желто-синие разошлись миром с албанским клубом «Кукеси» - 1:1. Единственный гол «Ростова» на своей счет записал полузащитник желто-синих Гулевский.

Сбор «Ростова» в Турции продлится до 15 января.

Контрольный матч

«Ростов» - «Кукеси» (Албания) 1:1 (1:1)

Гол «Ростова»: Гулевский, 17 (1:0)

Состав «Ростова» в первом тайме: Абаев, Логашов, Плиев, Сигурдссон, Скопинцев, Гулевский, Гацкан, Зуев, Кьяртанссон, Игрок №1, Ионов

Состав «Ростова» во втором тайме: Айдаров, Щадин, Ингасон, Паршивлюк, Сухомлинов, Салетрос, Хаджикадунич, Игрок №2, Трошечкин, Волков, Сигурдарсон