Отец Неймара назвал ложью попытки Неймара вернуться в «Барселону»

Футбол 11 января 2019 18:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара опроверг информацию испанских СМИ о попытках своего сына вернуться в «Барселону».

Ранее сообщалось, что бразильский форвард пять раз звонил в каталонский клуб, пытаясь вернуться. Кроме того, отец Неймара лично разговаривал с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу, просив того помочь возвращению форварда.

Неймар-старший в своем инстаграме назвал эту информацию «фейк ньюс» - фальшивые новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram “Fake News” da “Fake News” 🤷🏾‍♂️ Публикация от Neymar Pai (@neymarpai_) 11 Янв 2019 в 3:22 PST

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за парижский клуб 21 матч, забив 18 мячей и сделав девять результативных передач.