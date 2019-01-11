Отец Неймара назвал ложью попытки Неймара вернуться в «Барселону» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 18:28Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Отец Неймара назвал ложью попытки Неймара вернуться в «Барселону»

Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара опроверг информацию испанских СМИ о попытках своего сына вернуться в «Барселону».

Ранее сообщалось, что бразильский форвард пять раз звонил в каталонский клуб, пытаясь вернуться. Кроме того, отец Неймара лично разговаривал с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу, просив того помочь возвращению форварда.

Неймар-старший в своем инстаграме назвал эту информацию «фейк ньюс» - фальшивые новости.

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“Fake News” da “Fake News” 🤷🏾‍♂️

Публикация от Neymar Pai (@neymarpai_)

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за парижский клуб 21 матч, забив 18 мячей и сделав девять результативных передач.

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