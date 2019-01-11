Мамаев на новогодних каникулах посетил старинный храм на территории «Бутырки»

Футбол 11 января 2019 18:57 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, чем занимался его клиент, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев во время новогодних праздников.

«На каникулах Мамаеву удалось сходить в храм, это старинная церковь XVIII века, там есть батюшка», - приводит слова Бушманова РИА Новости.

Кроме того, адвокат сообщил, что Мамаеву удалось посетить спортзал в СИЗО «Бутырка», где он находится под стражей по делу о хулиганстве и побоях.

Напомним, Александр Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.