Мамаев на новогодних каникулах посетил старинный храм на территории «Бутырки» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 18:57Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Мамаев на новогодних каникулах посетил старинный храм на территории «Бутырки»

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, чем занимался его клиент, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев во время новогодних праздников.

«На каникулах Мамаеву удалось сходить в храм, это старинная церковь XVIII века, там есть батюшка», - приводит слова Бушманова РИА Новости.

Кроме того, адвокат сообщил, что Мамаеву удалось посетить спортзал в СИЗО «Бутырка», где он находится под стражей по делу о хулиганстве и побоях.

Напомним, Александр Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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