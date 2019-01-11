Александр Глеб: Переподписал контракт с БАТЭ, жду встречи с лондонским «Арсеналом» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 19:08Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Александр Глеб: Переподписал контракт с БАТЭ, жду встречи с лондонским «Арсеналом»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб сообщил, что подписал новый контракт с белорусским клубом.

«У меня были предложения, но я принял решение переподписать контракт с БАТЭ. Поэтому продолжу свою карьеру по сути в родном клубе.

В дальнейшем у меня есть желание получить тренерскую лицензию. Планирую учиться на тренера параллельно с карьерой футболиста. Скорее всего тренерские курсы начну в Москве.

Если получится выйти на поле «Эмирейтс» против «Арсенала», то у меня будут особые чувства. Все-таки «Арсенал» у меня в сердце. Жду встречи с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы», - цитирует Глеба Sport24.ru.

БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом». Первый матч пройдет в Борисове 14 февраля, ответный – 21 февраля в Лондоне.

В минувшем сезоне 37-летний Глеб в составе БАТЭ принял участие в 18 играх во всех турнирах.

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