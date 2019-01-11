Вратарь «Уфы» Шелия продолжит карьеру в «Тамбове»

Футбол 11 января 2019 19:14 Источник: ФК «Уфа» Автор: Сметанникова Дарья

«Уфа» сообщила, что вратарь команды Гиорги Шелия покидает клуб и продолжит карьеру в «Тамбове», который выступает в ФНЛ.

Руководство «Уфы» расторгло контракт с Шелией по обоюдному согласию сторон. Голкипер пополнит ряды «Тамбова» на правах свободного агента.

Шелия стал игроком «Уфы» зимой 2016 года после перехода из «Енисея». С тех пор футболист провел за уфимскую команду 29 матчей.