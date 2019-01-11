Вратарь «Уфы» Шелия продолжит карьеру в «Тамбове» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 19:14Источник: ФК «Уфа»Автор: Сметанникова Дарья

Вратарь «Уфы» Шелия продолжит карьеру в «Тамбове»

«Уфа» сообщила, что вратарь команды Гиорги Шелия покидает клуб и продолжит карьеру в «Тамбове», который выступает в ФНЛ.

Руководство «Уфы» расторгло контракт с Шелией по обоюдному согласию сторон. Голкипер пополнит ряды «Тамбова» на правах свободного агента.

Шелия стал игроком «Уфы» зимой 2016 года после перехода из «Енисея». С тех пор футболист провел за уфимскую команду 29 матчей.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#шелия гиорги#фк уфа#фк тамбов#фнл#рпл#Футбол-Россия#Свершившиеся трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта