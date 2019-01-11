Вратарь «Уфы» Шелия продолжит карьеру в «Тамбове»

«Уфа» сообщила, что вратарь команды Гиорги Шелия покидает клуб и продолжит карьеру в «Тамбове», который выступает в ФНЛ.
Руководство «Уфы» расторгло контракт с Шелией по обоюдному согласию сторон. Голкипер пополнит ряды «Тамбова» на правах свободного агента.
Шелия стал игроком «Уфы» зимой 2016 года после перехода из «Енисея». С тех пор футболист провел за уфимскую команду 29 матчей.
Гиорги Шелия покидает «Уфу»— ФК УФА (@UfaFc) 11 января 2019 г.
По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» и голкипер Гиорги Шелия расторгли трудовой контракт.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Гиоргия за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в команде ФНЛ ФК «Тамбов»! pic.twitter.com/rFd9yHDCA3