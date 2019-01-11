Сальваторе Боккетти: Хотел бы возвращения Промеса в «Спартак»

Футбол 11 января 2019 20:16 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти оценил игру бывшего одноклубника Сальваторе Боккетти в «Севилье».

«Квинси всегда забивал много голов, а сейчас все по-другому. Но он сильный игрок. Уверен, скоро выйдет на свой уровень. Когда ты переезжаешь из России в Европу, да еще в такой сильный клуб как «Севилья», необходимо время для адаптации. Я всегда пишу Квинси, что скоро он будет одним из лучших футболистов в лиге. Он сам не унывает: всегда оптимистичен, настроен на позитив. Кстати, спрашивает про «Спартак». Перед дерби писал и желал удачи. Было приятно.

Конечно, хотел бы его возвращения. Желаю ему только удачи и успехов в карьере и жизни. Хотя было бы здорово, если бы этих успехов он добился со «Спартаком»», - приводит слова Боккетти Sport24.ru.

В текущем сезоне Промес провел 22 матча за «Севилью», в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.