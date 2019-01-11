Московский «Арарат» сообщил о возобновлении выступления в России

Футбол 11 января 2019 20:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В сезоне-2017/18 московский «Арарат» стал победителем в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги, но отказался от участия в ФНЛ.

На своей странице в инстаграме «Арарат» сообщил, что снова будет выступать в России. В прошлом году часть игроков московской команды переехали в Армению, где был создан новый клуб под названием «Арарат-Армения».

«Друзья! Спешим сообщить, что наш клуб возобновил существование и скоро продолжит выступления в России!», - говорится в заявлении «Арарата».

«Арарат» примет участие в первом Зимнем Кубке президента Московской федерации футбола среди любительских команд, который пройдет с января по март на стадионе «Сокол».