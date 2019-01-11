Московский «Арарат» сообщил о возобновлении выступления в России

В сезоне-2017/18 московский «Арарат» стал победителем в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги, но отказался от участия в ФНЛ.
На своей странице в инстаграме «Арарат» сообщил, что снова будет выступать в России. В прошлом году часть игроков московской команды переехали в Армению, где был создан новый клуб под названием «Арарат-Армения».
«Друзья! Спешим сообщить, что наш клуб возобновил существование и скоро продолжит выступления в России!», - говорится в заявлении «Арарата».
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Друзья ! Спешим сообщить,что наш клуб возобновил своё существование и скоро продолжит свои выступления в России ! Подписывайтесь на нашу официальную страницу в Инстаграм @fcararatmoscow ,чтобы не пропустить самые свежие новости о первых трансферных успехах нашего клуба ! Ararat Hup Tur 💪🏻#ararat #moscow #football #news #official
Публикация от FC Ararat Moscow (@fcararatmoscow)
«Арарат» примет участие в первом Зимнем Кубке президента Московской федерации футбола среди любительских команд, который пройдет с января по март на стадионе «Сокол».