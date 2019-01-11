Форвард «Интера» Барбоза продолжит карьеру во «Фламенго» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 20:28Источник: ФК «Фламенго»

Форвард «Интера» Барбоза продолжит карьеру во «Фламенго»

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоза на правах аренды перешел во «Фламенго», сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Соглашение 22-летнего футболиста с «красно-черными» рассчитано до конца 2019 года.

Напомним, Барбоза перешел в «Интер» из «Сантоса» в начале 2018 года. В составе «нерадзурри» Габриэль принял участие в десяти играх во всех турнирах и забил один мяч.

Стоит отметить, что на его счету 118 игр, 42 гола и 13 голевых передач в бразильской серии А, а также четыре матча и два забитых мяча в составе сборной Бразилии.

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