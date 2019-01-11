«Монако» объявил о переходе Фабрегаса (видео)

Испанский футболист Сеск Фабрегас официально стал игроком «Монако». Об этом сообщает пресс-служба монегасков.
Контракт рассчитан до июня 2022 года. В составе монегасков испанец будет выступать под 44-м номером. По оценке портала Transfermarkt.com стоимость Фабрегаса составляет 25 миллионов.
Испанец выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел за команду 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач. В текущем сезоне Фабрегас провел только шесть встреч за «Челси» в чемпионате Англии.
Annonce Fabregas pic.twitter.com/JW2TWJJqBr— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 января 2019 г.