«Монако» объявил о переходе Фабрегаса (видео) - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 20:54Источник: ФК «Монако»Автор: Сметанникова Дарья

«Монако» объявил о переходе Фабрегаса (видео)

Испанский футболист Сеск Фабрегас официально стал игроком «Монако». Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Контракт рассчитан до июня 2022 года. В составе монегасков испанец будет выступать под 44-м номером. По оценке портала Transfermarkt.com стоимость Фабрегаса составляет 25 миллионов.

Испанец выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел за команду 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач. В текущем сезоне Фабрегас провел только шесть встреч за «Челси» в чемпионате Англии.

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