Гол Караваева помог «Витессу» обыграть «Ливингстон» в товарищеском матче - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 21:11Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гол Караваева помог «Витессу» обыграть «Ливингстон» в товарищеском матче

«Витесс» Леонида Слуцкого в товарищеском матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2.

В составе голландской команды счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев. Футболист вышел не поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«Витесс» готовится к матчу чемпионата Голландии с «Эксельсиором», который пройдет 18 января. На данный момент команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице.

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