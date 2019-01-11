Гол Караваева помог «Витессу» обыграть «Ливингстон» в товарищеском матче

Футбол 11 января 2019 21:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Витесс» Леонида Слуцкого в товарищеском матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2.

В составе голландской команды счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев. Футболист вышел не поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Rust in 🇵🇹!



Vitesse gaat met een 1-2 voorsprong de kleedkamer opzoeken door goals van Kara en Ødegaard👊🏼#Vitesse #livvit pic.twitter.com/wCC1apJZxn — Vitesse (@MijnVitesse) 11 января 2019 г.

«Витесс» готовится к матчу чемпионата Голландии с «Эксельсиором», который пройдет 18 января. На данный момент команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице.