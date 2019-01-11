Тьерри Анри: Находимся в деликатной ситуации, поэтому в игре с «Марселем» будет непросто - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 21:11Источник: ФК «Монако»

Тьерри Анри: Находимся в деликатной ситуации, поэтому в игре с «Марселем» будет непросто

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри – о предстоящем матче 20-го тура чемпионата Франции с «Марселем».

– Мы постараемся подтвердить наш уровень игры в матче с «Марселем». Мы находимся в деликатной ситуации в чемпионате, поэтому будет непросто.

Эта встреча может породить удар как с одной стороны, так и с другой. «Марсель» скоро вернется к положительным результатам, надеюсь, что это произойдет уже после встречи с нами. Нам нужны очки.

Были отрывки игры, когда нам удавалось хорошо играть в матчах с «Ренном», «Брюгге», «Лорьяном», а также с «Монпелье». Мы могли бы реализовать больше своих моментов в матче с «Ренном», но этого не произошло.

Что касается Фалькао, то он готов принять участие в воскресном матче с «Марселем», – приводит слова Анри официальный сайт «Монако».

Напомним, матч «Марсель» – «Монако» состоится 13 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

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