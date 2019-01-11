Тьерри Анри: Венкер не сможет присоединиться к нам, мы хотели заполучить этого игрока - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол11 января 2019 21:21Источник: ФК «Монако»

Тьерри Анри: Венкер не сможет присоединиться к нам, мы хотели заполучить этого игрока

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри подтвердил, что экс-полузащитник московского «Динамо», ныне игрок турецкого «Антальяспора» Вильям Венкер не перейдет в стан монегасков.

– Вильям Венкер не сможет присоединиться к нам, мы хотели заполучить этого игрока. К сожалению, по медицинским показаниям он не смог перейти в нашу команду, – приводит слова Анри официальный сайт «Монко».

Напомним, С 2014 по 2015 год 30-летний хавбек выступал за московское «Динамо». В текущем сезоне Венкер в составе турецкой команды принял участие в девяти матчах во всех турнирах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#лига 1#фк монако#анри тьерри#венкер вильям
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта