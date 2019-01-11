Тьерри Анри: Венкер не сможет присоединиться к нам, мы хотели заполучить этого игрока

Футбол 11 января 2019 21:21 Источник: ФК «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри подтвердил, что экс-полузащитник московского «Динамо», ныне игрок турецкого «Антальяспора» Вильям Венкер не перейдет в стан монегасков.

– Вильям Венкер не сможет присоединиться к нам, мы хотели заполучить этого игрока. К сожалению, по медицинским показаниям он не смог перейти в нашу команду, – приводит слова Анри официальный сайт «Монко».

Напомним, С 2014 по 2015 год 30-летний хавбек выступал за московское «Динамо». В текущем сезоне Венкер в составе турецкой команды принял участие в девяти матчах во всех турнирах.