Вадим Васильев: Переход Фабрегаса демонстрирует амбиции «Монако» - Советский спорт
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Футбол11 января 2019 21:24Источник: ФК «Монако»Автор: Сметанникова Дарья

Вадим Васильев: Переход Фабрегаса демонстрирует амбиции «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал трансфер Сеска Фабрегаса из «Челси».

«Монако» подписал контракт с 31-летним испанцем до 2022 года. Фабрегас будет выступать в команде под 44-м номером.

«Мы очень рады видеть в «Монако» Сеска Фабрегаса, игрока мирового класса и большого профессионала, чей переход демонстрирует амбиции клуба. Безусловно, это очень хорошее усиление для команды, но мы уверены, что его опыт на высшем уровне принесет много пользы нашим игрокам как на поле, так и за его пределами», - приводит слова Васильева пресс-служба «Монако».

Испанец выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел за команду 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач. В текущем сезоне Фабрегас провел только шесть встреч за «Челси» в чемпионате Англии.

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