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Футбол11 января 2019 21:39Источник: EL MUNDOАвтор: Сметанникова Дарья

Спортивный директор «Барселоны» отказался от трансфера Мораты

Нападающий «Челси» Альваро Мората не перейдет в «Барселону» по решению спортивного директора каталонского клуба Эрика Абидаля. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Ранее агент Мораты предложил услуги своего клиента «Барселоне». Однако каталонский клуб сообщил, что не заинтересован в форварде. Одной из причин отказа стали экономические соображения.

Руководство «Барселоны» посчитало нецелесообразным платить 5 млн евро за полугодовую аренду Мораты.

Ранее также сообщалось, что к 26-летнему испанцу проявляет интерес «Атлетико», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Севилья».

В текущем сезоне Мората провел за «Челси» 24 матча, в которых забил девять мячей.

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