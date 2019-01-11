Спортивный директор «Барселоны» отказался от трансфера Мораты

Футбол 11 января 2019 21:39 Источник: EL MUNDO Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Челси» Альваро Мората не перейдет в «Барселону» по решению спортивного директора каталонского клуба Эрика Абидаля. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Ранее агент Мораты предложил услуги своего клиента «Барселоне». Однако каталонский клуб сообщил, что не заинтересован в форварде. Одной из причин отказа стали экономические соображения.

Руководство «Барселоны» посчитало нецелесообразным платить 5 млн евро за полугодовую аренду Мораты.

Ранее также сообщалось, что к 26-летнему испанцу проявляет интерес «Атлетико», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Севилья».

В текущем сезоне Мората провел за «Челси» 24 матча, в которых забил девять мячей.