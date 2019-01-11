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Футбол11 января 2019 21:43Источник: ФК «Монако»Автор: Сметанникова Дарья

Сеск Фабрегас: Я в «Монако», чтобы помочь команде

11 января «Монако» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, контракт с которым рассчитан до 2022 года.

31-летний испанец прокомментировал свой переход.

«Очень рад перейти в «Монако». Это новый проект для меня. У клуба качественный состав с молодыми игроками и молодым тренером. Я здесь, чтобы помочь команде. С нетерпением жду начала. В воскресенье мы проведем отличный матч с «Марселем». Я в восторге», - приводит слова Фабрегаса пресс-служба клуба.

«Монако» после 18 туров лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице. Матч с «Марселем» состоится 13 января на стадионе «Велодром» в 23:00 мск.

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