Маурицио Сарри: Когда я проигрываю, то стригу волосы

Футбол 12 января 2019 11:25 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

Итальянец сравнил уровень сборных и топ-клубов.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что ему нужно больше времени, чтобы поставить игру команде.

«Наш уровень не ниже, чем у сборной Англии, – приводит BBC слова итальянца. – Мы можем сыграть вничью, а может проиграть или победить. Возможно, у меня больше времени, чем у тренера сборной, но его все равно недостаточно, чтобы организовать игру команды так, как я хочу.

Следующая неделя будет первой с 20 августа, во время которой у нас не будет трех матчей. Так что времени не хватает. Каждый тренер скажет то же самое. Невозможно поставить команде игру за 30 дней. Любая сборная, выступавшая на чемпионате мира, проиграет топ-клубу. На Евро или чемпионате мира едва ли можно найти хорошо организованную команду.

Когда я проигрываю, я обычно стригу волосы. Я делал так на протяжении пяти лет в «Наполи». Хотя за последние три сезона там мы проиграли только 12 матчей».

Напомним, во вторник «Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в первом матче ½ финала Кубка английской лиги.

В субботу в 22-м туре премьер-лиги «синие» сыграют дома с «Ньюкаслом».