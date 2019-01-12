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Футбол12 января 2019 11:47Источник: ФК «Динамо» (Москва)Автор: Липкин Антон

Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»

Команда начнет подготовку к возобновлению сезона в Белеке.

«Динамо» отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых. До 24 января команда Дмитрия Хохлова будет тренироваться в Белеке.

Главный тренер взял на сбор 26 игроков:

вратари: Шунин, Лещук, Зириков, Седов;
полевые игроки: Морозов, Шунич, Рыков, Хольмен, Козлов, Рауш, Евгеньев, Теттех, Кардозу, Школик, Черных, Терехов, Москвичев, Грулев, Жоаозиньо, Соснин, Самба Соу, Липовой, Лацевич, Панченко, Марков, Луценко.

Защитник Иван Темников остается в Москве и будет тренироваться с молодежным составом.

Добавим, что на первом сборе «Динамо» проведет два контрольных матча: с «Погонью» (18 января) и «Динамо» из Бухареста (23 января).

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