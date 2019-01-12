«Челси» может перехватить Рабьо у «Барселоны»

Футбол 12 января 2019 12:17 Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что лондонский клуб проявляет интерес к хавбеку "Зенита" Леандро Паредесу.

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо, чей контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона, может подписать контракт с "Челси".

Накануне стало известно, что стан "синих" покинул испанский хавбек Сеск Фабрегас. Он пополнил ряды "Монако".

Как сообщает L’Equipe, "Челси" рассматривает французского футболиста на замену ушедшему Фабрегасу.

Напомним, Рабьо отказался продлевать соглашение с "ПСЖ", после чего в клубе заявили, что оставшуюся часть сезона он проведет в запасе.

Согласно СМИ, фаворитом в борьбе за игрока является "Барселона", которая подтвердила слухи о контактах с "ПСЖ" о переходе полузащитника.