«Зенит» вышел из отпуска

Футбол 12 января 2019 12:52 Источник: ФК «Зенит» Автор: Липкин Антон

Лидеры премьер-лиги начали проходить медицинский осмотр.

Игроки «Зенита» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Перед началом зимних сборов команда будет проходить медицинское обследование несколькими группами. Первыми в субботу это сделали Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Игорь Смольников, Олег Шатов, Эльмир Набиуллин, Далер Кузяев и Магомед Оздоев.

Медосмотр продолжится в воскресенье и понедельник, а во вторник команда отправится в Катар, где примет участие в предсезонном турнире с участием «Локомотива», «Спартака» и «Ростова».

Напомним, первыми официальными матчами «Зенита» в 2019 году станут игры с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Они пройдут 14 февраля в Стамбуле и 21 февраля в Санкт-Петербурге.

В премьер-лиге «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Краснодар».