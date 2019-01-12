«Зенит» вышел из отпуска

Лидеры премьер-лиги начали проходить медицинский осмотр.
Игроки «Зенита» вышли из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.
Перед началом зимних сборов команда будет проходить медицинское обследование несколькими группами. Первыми в субботу это сделали Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Игорь Смольников, Олег Шатов, Эльмир Набиуллин, Далер Кузяев и Магомед Оздоев.
Медосмотр продолжится в воскресенье и понедельник, а во вторник команда отправится в Катар, где примет участие в предсезонном турнире с участием «Локомотива», «Спартака» и «Ростова».
Напомним, первыми официальными матчами «Зенита» в 2019 году станут игры с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Они пройдут 14 февраля в Стамбуле и 21 февраля в Санкт-Петербурге.
В премьер-лиге «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Краснодар».