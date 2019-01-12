Иско может стать частью сделки по трансферу Дибалы в «Реал» - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 13:46Источник: TuttosportАвтор: Гичунцев Артур

Иско может стать частью сделки по трансферу Дибалы в «Реал»

Об этом сообщает Tuttosport.

Туринский "Ювентус" готов продать нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу в мадридский "Реал".

Согласно источнику, итальянцы ответят согласием, если "сливочные" отправят в обратном направлении полузащитника сборной Испании Иско Аларкона, а также перечислят 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что хавбек не ладит с новым тренером "Реала" Сантьяго Солари и готов покинуть команду. Им, как пишет пресса, интересуются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Что касается Дибалы, то в текущем сезоне он провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.

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