Иско может стать частью сделки по трансферу Дибалы в «Реал»

Футбол 12 января 2019 13:46 Источник: Tuttosport Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Tuttosport.

Туринский "Ювентус" готов продать нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу в мадридский "Реал".

Согласно источнику, итальянцы ответят согласием, если "сливочные" отправят в обратном направлении полузащитника сборной Испании Иско Аларкона, а также перечислят 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что хавбек не ладит с новым тренером "Реала" Сантьяго Солари и готов покинуть команду. Им, как пишет пресса, интересуются "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Что касается Дибалы, то в текущем сезоне он провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.