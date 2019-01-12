Луис Адриано: Просили Карреру вернуть Ещенко и Глушакова, но он своего решения не поменял

Футбол 12 января 2019 16:05 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Итальянец покинул столичный клуб 22 октября, а его место занял российский специалист Олег Кононов.

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано рассказал о своей реакции на уход с поста главного тренера Массимо Карреры, а также прокомментировал слухи о конфликте тренера с Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко.

– Уход Карреры, а потом и Рианчо стал шоком? Как восприняли кардинальные перемены вы?

– Столь быстрого ухода Массимо мы не ожидали. Он достаточно много сделал для клуба, и его отставка была внезапной. Конечно, я расстроился, поскольку это он привел меня в «Спартак». На смену ему клуб, видимо, искал более опытного тренера. Так что уход Рианчо не был неожиданным. Все-таки он работал помощником Карреры и ушел вслед за ним.

– Какова была ваша реакция на отстранение от тренировок Ещенко и Глушакова?

– Мы с ребятами пошли к Каррере, попросили вернуть их в состав. У нас с тренером всегда были отличные отношения, так что без проблем поговорили с ним. Но он своего решения не поменял, – сказал бразилец в интервью Sport24.ru.