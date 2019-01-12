Физиотерапевт «Спартака»: Надеемся, через месяц Жиго присоединится к общей группе - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 16:37Источник: ФК «Спартак»Автор: Гичунцев Артур

Физиотерапевт «Спартака»: Надеемся, через месяц Жиго присоединится к общей группе

В текущем сезоне французский футболист провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

Физиотерапевт московского «Спартака» Дмитрий Миронов рассказал, как обстоят дела с восстановлением Сальваторе Боккетти, Андрея Ещенко, Самуэля Жиго и Фернандо.

«У всех ребят наблюдается положительная динамика. Но при этом нужно понимать, что у каждого на данном этапе свой уровень подготовки.

У Фернандо все еще остаются последствия прошлогодней травмы. Ещенко перенес операцию всего месяц назад, поэтому у него сейчас по большому счету только начальный этап восстановления. Боккетти оперировали даже позже, но у него совсем другой характер травмы, и мы рассчитываем, что уже на следующем сборе в Катаре он начнет работать на поле.

Наконец, очень радует динамика восстановления Жиго. Надеемся, что через месяц он присоединится к общей группе. Сейчас Самуэль уже активно работает на поле с мячом, хотя и индивидуально», – приводит слова Миронова официальный сайт столичного клуба.

На данный момент подопечные Олега Кононова занимают 4-е место в таблице РПЛ.

#Футбол-Россия#рпл#фк спартак#жиго самуэль
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