Насри помог «Вест Хэму» обыграть «Арсенал» в лондонском дерби - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 17:31Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Насри помог «Вест Хэму» обыграть «Арсенал» в лондонском дерби

Встреча прошла на "Лондон Стэдиум".

Футболисты "Вест Хэма" нанесли поражение лондонскому "Арсеналу" в матче 22-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал 19-летний Деклан Райс, которому ассистировал французский полузащитник Самир Насри, выступавший за "пушкарей" с 2008 по 2011 год.

Таким образом, "Арсенал" по-прежнему занимает 5-е место в таблице АПЛ, набрав 41 очко. У "Вест Хэма" – 31 балл и 8-я позиция.

19 января "канониры" сыграют с "Челси", а "Вест Хэм" в тот же день встретится с "Борнмутом".

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