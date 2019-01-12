Сергей Гуренко: Считаю, что у «Локомотива» неплохо сбалансирован состав

Футбол 12 января 2019 18:51 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказал свое мнение об изменениях в руководящем звене команды и трансферной политике железнодорожников.

- Самые большие изменения в «Локомотиве» этой зимой коснулись руководящего звена. Как восприняли такие пертурбации?

- Все, конечно, покажет время, но видно, что была проблема, и надо было что-то менять. Руководство команды и тренерский штаб должны работать вместе. Только тогда можно добиться результата.

- Пока «Локомотив» не очень активен на трансферном рынке. Нет ни одной покупки. Насколько это ожидаемо для вас?

- Я считаю, что у «Локомотива» неплохо сбалансирован состав. Здесь важно определить четырнадцать человек, которые составят костяк команды, и поработать над качеством этих футболистов. Можно кого-то купить, но не факт, что это будет хорошее приобретение.

- В целом железнодорожникам требуется усиление?

- Тренер всегда будет говорить про усиление в любой ситуации. Многое здесь еще зависит от финансового фактора. Но я думаю, что усиление требуется в оборонительной линии. Особенно в центре защиты. Да, там есть хорошие опытные ребята, но им уже не хватает скорости, - приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.ру».