«Валенсия» в концовке матча упустила победу над «Вальядолидом»

Футбол 12 января 2019 20:06 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев поля голом отметился Даниэль Парехо (71-я минута). У гостей отличился Рубен Алькарас (82).

Отметим, что на 54-й минуте нападающий «Валенсии» Родриго не смог реализовать 11-метровый удар. Российский полузащитник Денис Черышев провел на поле весь матч.

После этой игры «Валенсия», набрав 23 очка, располагается на девятой строчке в турнирной таблице примеры. «Вальядолид», имея в активе 22 балла, занимает 15-е место.

В следующем матче «Валенсия» в гостях встретится с «Сельтой», а «Вальядолид» на выезде сыграет против «Леванте».