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Футбол12 января 2019 21:00Источник: «Советский спорт»

Полузащитник Гулиев поблагодарил болельщиков «Ростова»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поблагодарил болельщиков «Ростова».

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков ФК «Ростов»! Мне было очень приятно находиться в этом городе и в такой команде! Выходить на «Ростов Арену» при таком большом количестве фанатов. При любом результате и раскладе игры поддерживали всегда одинаково мощно!
Не для кого не было секретом, как я отношусь к «Спартаку» и то, что я всегда хотел дойти до основы и закрепиться там!», - написал Гулиев в Instagram.

Напомним, что в начале января «Спартак» официально сообщил, что полузащитник продолжит карьеру в составе красно-белых.

В нынешнем сезоне воспитанник «Спартака» провел 15 матчей за «Ростов», в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В начале 2018 года Гулиев выступал за «Ростов» на правах аренды, после чего клуб из Ростова-на-Дону выкупил трансфер игрока.

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Я хочу поблагодарить всех болельщиков Фк Ростова!Мне было очень приятно находиться в этом городе и в такой команде! Выходить на Ростов Арену при таком большом количестве фанатов.При любом результате и раскладе игры поддерживали всегда одинаково мощно! Не для кого не было секретом как я отношусь к Спартаку и то что я всегда хотел дойти до основы и закрепиться там! в Ростове было очень хорошо, но я не мог упустить возможность попасть туда куда всегда стремился! Еще раз, всем фанатам спасибо за все!

Публикация от ALLAHU AKBAR! (@ayaz_7_guliev)

#Футбол-Россия#гулиев аяз#фк спартак#фк ростов
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