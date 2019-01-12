Полузащитник Гулиев поблагодарил болельщиков «Ростова»

Футбол 12 января 2019 21:00 Источник: «Советский спорт»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поблагодарил болельщиков «Ростова».

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков ФК «Ростов»! Мне было очень приятно находиться в этом городе и в такой команде! Выходить на «Ростов Арену» при таком большом количестве фанатов. При любом результате и раскладе игры поддерживали всегда одинаково мощно!

Не для кого не было секретом, как я отношусь к «Спартаку» и то, что я всегда хотел дойти до основы и закрепиться там!», - написал Гулиев в Instagram.

Напомним, что в начале января «Спартак» официально сообщил, что полузащитник продолжит карьеру в составе красно-белых.

В нынешнем сезоне воспитанник «Спартака» провел 15 матчей за «Ростов», в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В начале 2018 года Гулиев выступал за «Ростов» на правах аренды, после чего клуб из Ростова-на-Дону выкупил трансфер игрока.