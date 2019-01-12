Паредес намекнул на возможный переход в «Челси» (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол12 января 2019 21:13Источник: Twitter.com

Паредес намекнул на возможный переход в «Челси» (фото)

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес ретвинул запись в своем аккаунте Twitter с названием «Леандро, добро пожаловать в «Челси».

Сам пост представляет из себя подборку видеофрагментов с лучшими действиями и голами Паредеса в нынешнем сезоне и является ответом на вопрос одного из пользователей соцсети - «Николо Барелла («Кальяри») или Леандро Паредес?»

Ранее сообщалось, что руководство и тренерский штаб лондонской команды рассматривают 24-летнего аргентинца в качестве замены ушедшему в «Монако» полузащитнику Сеску Фабрегасу.

В текущем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах записал на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.

#Футбол-Россия#фк зенит#рпл#фк челси#апл#паредес леандро#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта