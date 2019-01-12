Паредес намекнул на возможный переход в «Челси» (фото)

Футбол 12 января 2019 21:13 Источник: Twitter.com

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес ретвинул запись в своем аккаунте Twitter с названием «Леандро, добро пожаловать в «Челси».

Сам пост представляет из себя подборку видеофрагментов с лучшими действиями и голами Паредеса в нынешнем сезоне и является ответом на вопрос одного из пользователей соцсети - «Николо Барелла («Кальяри») или Леандро Паредес?»

Ранее сообщалось, что руководство и тренерский штаб лондонской команды рассматривают 24-летнего аргентинца в качестве замены ушедшему в «Монако» полузащитнику Сеску Фабрегасу.

В текущем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах записал на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.