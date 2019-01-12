Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Марселем» - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 21:45Источник: ФК «Монако»

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Марселем»

Тренерский штаб «Монако» огласил список футболистов, вошедших в заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Отметим, что в заявку команды вошли российский полузащитник команды Александр Головин и новичок французской команды Сеск Фабрегас.

Вратари: Бенальо, Л. Бадиашиле.
Защитники: Б. Бадиашиле, Балло, Туре, Бьянкон, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Серрано.
Полузащитники: Аит Беннассер, Фабрегас, Февр, Головин, Лопеш, Тилеманс.
Нападающие: Фалькао, Силла.

Встреча состоится завтра, 13 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

#лига 1#фк монако#головин александр сергеевич#фк марсель
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