Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Марселем»

Тренерский штаб «Монако» огласил список футболистов, вошедших в заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя».
Отметим, что в заявку команды вошли российский полузащитник команды Александр Головин и новичок французской команды Сеск Фабрегас.
Вратари: Бенальо, Л. Бадиашиле.
Защитники: Б. Бадиашиле, Балло, Туре, Бьянкон, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Серрано.
Полузащитники: Аит Беннассер, Фабрегас, Февр, Головин, Лопеш, Тилеманс.
Нападающие: Фалькао, Силла.
Встреча состоится завтра, 13 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Le groupe 🔴⚪️ pour le déplacement à Marseille - #OMASM pic.twitter.com/cXrcnaIO3Z— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 января 2019 г.