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Футбол12 января 2019 22:10Источник: Sport Mediaset

«Ювентус» включился в борьбу за трансфер Модрича

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в приобретении полузащитника «Реала» Луки Модрича.

По информации Sport Mediaset, представители «Ювентуса» начали предварительные переговоры с окружением хорватского футболиста, а также связывались с боссами «Реала».

Как отмечает издание, на в переходе Модрича также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость Модрича оценивается в 25 млн евро.

В текущем сезоне Модрич провел за мадридский клуб 25 матчей, забив один мяч и сделав четыре передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в полузащитнике «Реала» Иско, у которого испортились отношения с главными тренером команды Сантьяго Солари.

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