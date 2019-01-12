«Ювентус» включился в борьбу за трансфер Модрича

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в приобретении полузащитника «Реала» Луки Модрича.
По информации Sport Mediaset, представители «Ювентуса» начали предварительные переговоры с окружением хорватского футболиста, а также связывались с боссами «Реала».
Как отмечает издание, на в переходе Модрича также заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Действующий контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость Модрича оценивается в 25 млн евро.
В текущем сезоне Модрич провел за мадридский клуб 25 матчей, забив один мяч и сделав четыре передачи.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в полузащитнике «Реала» Иско, у которого испортились отношения с главными тренером команды Сантьяго Солари.