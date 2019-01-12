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Футбол12 января 2019 22:56Источник: Sport24.ru

Адриано рассказал, что сделает, если «Спартак» станет чемпионом

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал на что готов, если «Спартак» станет чемпионом в текущем сезоне чемпионата России.

На что готов, если «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне? Так, тут надо подумать. Побрить голову, наверное, слишком банально! Если «Спартак» станет чемпионом, я сделаю какой-то благотворительный жест. Помогу больному ребенку или еще кому-то, - передает слова Адриано Sport24.ru.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» шесть баллов.

#Футбол-Россия#рпл#фк спартак#адриано луис
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