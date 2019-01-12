«Арсенал» подписал контракт с защитником БАТЭ

Тульский «Арсенал» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько.
Как сообщает пресс-служба тульской команды, контракт с Володько подписан сроком на 1,5 года.
Напомним, что 26-летний игрок обороны является воспитанником борисовского БАТЭ. Володько провел за родной клуб более 200 матчей и забил 14 мячей.
В составе БАТЭ семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Белоруссии и один раз – Кубок страны.
В 2014 году дебютировал в национальной команде Белоруссии. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.
🔥🔥🔥Максим, добро пожаловать!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 12 января 2019 г.
12 января ПФК «Арсенал» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько.
👍🏻🙏🏻👏🏻Подробности сделки и первое интервью новобранца оружейников по ссылке👉https://t.co/4rzNmY9T83 pic.twitter.com/EMXJTgPslq