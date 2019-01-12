«Арсенал» подписал контракт с защитником БАТЭ

Футбол 12 января 2019 23:17 Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Тульский «Арсенал» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько.

Как сообщает пресс-служба тульской команды, контракт с Володько подписан сроком на 1,5 года.

Напомним, что 26-летний игрок обороны является воспитанником борисовского БАТЭ. Володько провел за родной клуб более 200 матчей и забил 14 мячей.

В составе БАТЭ семь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок Белоруссии и один раз – Кубок страны.

В 2014 году дебютировал в национальной команде Белоруссии. На данный момент на счету защитника 30 матчей за сборную.