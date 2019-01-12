Роша оформил хет-трик в двусторонней игре «Спартака»

Футбол 12 января 2019 23:39 Источник: ФК «Спартак»

В субботу, 12 января, футболисты «Спартака» провели на сборе в Дубае двустороннюю игру.

Как сообщает пресс-служба клуба, матч между командами «красных» и «желтых» состоял из трех таймов по 15 минут. При этом в ходе заключительного отрезка футболистам разрешалось совершать не более двух касаний, что сделало и без того интенсивный поединок еще более динамичным.

Отмечается, что со счетом 3:1 победили «красные», в составе которых отличался только один игрок - Педро Роша. У «желтых» мяч на счету Георгия Мелкадзе (ассистентом выступил Михаил Игнатов).

Напомним, что Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 18 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых четыре матча.