Педро Роша: Адаптация позади, чувствую себя частью команды

Футбол 12 января 2019 23:45 Источник: ФК «Спартак»

Бразильский нападающий «Спартака» Педро Роша прокомментировал хет-трик в двусторонней игре команды.

- Удача была на моей стороне, но все-таки в первую очередь это плоды работы! Считаю, я хорошо потрудился!

- Вы пришли в «Спартак» полтора года назад. Сейчас ощущаете себя совсем иначе, чем когда только начинали осваиваться?

- Разница есть, конечно. Всегда нужно время на адаптацию. Сейчас она позади, я чувствую себя частью команды. Появилась сыгранность с партнерами, и сегодня она помогла мне трижды отличиться.

- А сказывается ли доверие тренера? Он с вами отдельно беседовал?

- Безусловно! Тренер часто со мной общался. Говорил, что я для него важен, что рассчитывает на меня. Когда тренер тебе доверяет, делает на тебя ставку, это правда придает сил!

- Как оцените тренировочный процесс? Со стороны кажется, что возросли скорости в работе с мячом.

- У каждого тренерского штаба своя философия. У нашего она заключается в работе с мячом, в игровых упражнениях. И команде это нравится. Ведь часто бывает так, что первый сбор — это бег, упражнения без мяча. У нас здесь все иначе. Мы получаем удовольствие от процесса и надеемся, что это принесет результат в официальных матчах.

- После третьего гола вы эффектно отпраздновали успех. Экспериментируете?

- Да, всегда стараюсь что-то придумать после гола, развлечь себя и партнеров.

- Теперь ждем от вас голов в официальных матчах!

- Я здесь именно для этого! – рассказал Роша в интервью пресс-службе красно-белых.

Ранее издание Toque Di Letra сообщило, что руководство «Атлетико Минейро» уже провело переговоры с представителями Роши, который якобы является главной целью клуба в зимнее трансферное окно. Позже агент нападающего опроверг данную информацию.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 18 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых четыре матча.