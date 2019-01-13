Патрик Кутроне: Счастлив, что «Милан» смог пробиться в следующий раунд Кубка Италии

Футбол 13 января 2019 00:04 Источник: Football Italia

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Италии против «Сампдории» (2:0).

- Я очень счастлив, прежде всего тем, что мы смогли пробиться в следующий раунд. Я рад, что был полезен для своих товарищей по команде.

Матч за Суперкубок с «Ювентусом»? Мы в хорошей форме и постараемся подготовиться к этой встрече как можно лучше, - приводит слова Кутроне Football italia.

Напомним, что в этой встрече Кутроне записал на свой счет дубль, дважды отличившись в дополнительное время.