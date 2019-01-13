Маурицио Сарри: После первого гола в ворота «Ньюкасла» мы просто перестали играть

Футбол 13 января 2019 00:31 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:1).

- Я доволен результатом. Мне понравилась наша игра с «Тоттенхэмом». Сегодня мы хорошо провели стартовые 10 минут и думали, что дальше матч пройдет по удобному сценарию, но это оказалось не так. Мы «проспали» 25 минут и оказались в сложном положении.

Во втором тайме мы действовали лучше, но нам необходимо работать над психологией. После первого гола мы просто перестали играть. Нам было важно забить и заработать три очка, и сегодня нам это удалось.

- Почему команда остановилась, поведя в счете? Это сложно понять. В последних пяти матчах мы испытывали трудности с реализацией моментов, но сегодня нам удалось забить быстрый гол. Возможно, мы посчитали, что добиться победы сегодня будет легко. Команда встала, что ожидаемо привело к проблемам. Мы не могли достойно ответить на возникающие трудности, но сегодня мы рано забили и не испытывали сложностей, - приводит слова Сарри пресс-служба лондонской команды.

Напомним, что после этой победы «Челси», набрав 47 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Арсеналом».