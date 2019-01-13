Сеск Фабрегас: Мы все хотим, чтобы ситуация в «Монако» изменилась к лучшему

Футбол 13 января 2019 00:48 Источник: ФК «Монако»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал свой переход из «Челси».

- Я рад присоединиться к «Монако». Для меня это новый проект с командой молодых игроков и новым тренером. Было много разговоров. Я беседовал с Тьерри Анри. Он действительно хотел, чтобы я пришел. Это имело значение. Теперь я здесь. Мы примем этот вызов вместе.

Я считаю, что мой опыт может помочь молодым игрока прогрессировать. Я терпелив по отношению к ним, потому что в свое время был на их месте. По себе знаю, каково молодым игрокам играть на столь высоком уровне.

У «Монако» огромный потенциал, поэтому я могу помочь клубу. Если мы сможем выиграть что-то вместе даже в этом году, это было бы прекрасно. Я являюсь частью этой команды. Клуб находится в деликатной ситуации, но мы все хотим, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Мы сделаем все, чтобы эти изменения произошли быстро, - приводит слова испанца официальный сайт «Монако».

Напомним, что в пятницу, 11 января, «Монако» официально объявил о подписании контракта с Фабрегасом.