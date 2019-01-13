«Хетафе» в концовке встречи вырвал победу у «Вильярреала»

Футбол 13 января 2019 01:04 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Хетафе» одержали победу над «Вильярреалом» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

В составе гостей голами отметились Хорхе Молина (52-я минута) и Анхель Родригес (89). На 76-й минуте защитник «Хетафе» Леандро Кабрера срезал мяч в свои ворота.

Отметим, что на второй минуте компенсированного времени матча нападающий «Вильярреала» Карл Токо не реализовал пенальти.

После этой игры «Хетафе», набрав 28 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице примеры. «Вильярреал» идет на 19-м месте, имея в активе 17 баллов.