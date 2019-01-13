Маурицио Сарри: Виллиан должен остаться в «Челси»

Футбол 13 января 2019 01:14 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри отметил важность полузащитника Виллиана для лондонской команды.

- Виллиан очень важен для команды. Как я говорил на вчерашней пресс-конференции, он должен остаться в клубе. Как и Педро, он является одним из наших ключевых игроков. Хадсон-Одои также становится важным игроком. Когда Эден играет на позиции нападающего, нам необходимы вингеры, поэтому клубу нужны Педро, Хадсон-Одои и Виллиан. На данный момент Виллиан является нашим основополагающим игроком, - приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Ранее Sky Sports сообщил, что руководство «Барселоны» предложило обменять 30-летнего бразильца на 21-летнего полузащитника каталонцев Филипе Малкома.