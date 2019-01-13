Маурицио Сарри: Виллиан должен остаться в «Челси» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол13 января 2019 01:14Источник: ФК «Челси»

Маурицио Сарри: Виллиан должен остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри отметил важность полузащитника Виллиана для лондонской команды.

- Виллиан очень важен для команды. Как я говорил на вчерашней пресс-конференции, он должен остаться в клубе. Как и Педро, он является одним из наших ключевых игроков. Хадсон-Одои также становится важным игроком. Когда Эден играет на позиции нападающего, нам необходимы вингеры, поэтому клубу нужны Педро, Хадсон-Одои и Виллиан. На данный момент Виллиан является нашим основополагающим игроком, - приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Ранее Sky Sports сообщил, что руководство «Барселоны» предложило обменять 30-летнего бразильца на 21-летнего полузащитника каталонцев Филипе Малкома.

#апл#фк челси#сарри маурицио#виллиан
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта